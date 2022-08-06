中科院副院長歐陽力行心臟病發猝逝旅館 無外力侵入
2022/8/6 12:52（8/6 12:59 更新）
中科院副院長歐陽力行近日南下參與公務活動，6日上午在屏東下榻旅館房間被發現已死亡。（圖取自facebook.com/ndurecruit）
（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）中科院副院長歐陽力行今天在下榻的旅館被發現時已死亡，警方勘查房間內部並無外力侵入，後續由恆春鎮衛生所協助行政相驗，死因為心臟病發。
57歲歐陽力行原訂今天參與屏東縣滿州原民收穫祭活動，昨晚即下榻恆春旅館，但今早卻不見人影，同事今天上午前往房內查看時，發現他已經沒有氣息，隨即報警求救。
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恆春分局建民派出所副所長王金宗接受媒體訪問指出，今天上午7時許獲報到場，歐陽力行已經明顯死亡並未送醫急救，同步調閱監視器及勘查房間內部、門窗無打鬥及外力侵入狀況，身上也未有受傷。
警方表示，家屬稱歐陽力行有心臟病史且有裝心導管支架，後由家屬同意主動聯繫恆春鎮衛生所主任到場，協助行政相驗程序，死亡原因為心臟病發，並開立死亡證明，家屬對死亡原因無意見。（編輯：黃世雅）1110806
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