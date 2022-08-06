中科院副院長歐陽力行南下出差猝逝
2022/8/6 11:31（8/6 11:51 更新）
中科院副院長歐陽力行近日南下參與公務活動，6日上午在屏東下榻旅館房間被發現已死亡。（圖取自facebook.com/ndurecruit）
（中央社台北6日電）中科院副院長歐陽力行近日南下參與公務活動，今天上午在屏東下榻旅館房間被發現已死亡，相關單位目前正在進一步了解原因。
中科院表示，歐陽力行原訂今天參與屏東滿州原民收穫祭活動，昨晚即下榻恆春旅館，但今早卻不見人影，幕僚於上午7時20分前往房內查看時，發現歐陽力行已經沒有氣息，經送醫後不治，死亡原因尚待釐清。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
中科院指出，歐陽力行任職期間戮力從公、勇於任事，中科院對此事深感哀慟，已安排專人陪同家屬協助處理後續治喪事宜。
歐陽力行是中正理工77年班，擁有美國華盛頓大學流體力學博士學位，歷經陸軍飛彈基地勤務廠廠長、軍備局管理處長，國防大學管理學院院長、軍備局副局長等職務，57歲屆齡退伍，今年年初才接下中科院副院長，督導各型飛彈生產工作。（編輯：郭無患）1110806
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。