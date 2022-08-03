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解放軍飛彈驅逐艦現花東外海 中科院火砲試射如期

2022/8/3 09:53
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）中共解放軍2艘055型飛彈驅逐艦今晨出現在花東外海，距離花蓮港僅有37浬。中科院今天上午在台東外海火砲射擊如期舉行。

中共解放軍昨晚宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。國軍今天凌晨監控到花東外海分別有解放軍飛彈驅逐艦南北移動。

軍方人士今早表示，國軍監控到凌晨2時花蓮港外37浬，一艘中國飛彈驅逐艦，往南航行；凌晨4時蘭嶼東南方45浬，一艘中國飛彈驅逐艦，往北航行。

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國防部表示，有關台海周邊共艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。共軍動態國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入可能行動方案研討，並適切應處。

另外，國家中山科學研究院日前公告8月3、4日在屏東九鵬基地朝台東外海火砲試射。中科院今天回應中央社記者訪問表示，今天上午7時30分至下午2時的火砲試射如表定時間進行，至於4日是否取消，要看今天的試射結果決定。（編輯：張雅淨）1110803

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