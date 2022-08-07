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民航機師疑空中頻道開罵中共 錄音交國防部辨識中

2022/8/7 14:21（8/7 14:34 更新）
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7日上午9時就有臉書上記錄到疑為憤怒的民航機師透過空中頻道大罵「中國人都是共產黨的奴隸」，目前錄音內容已交由國防部辨識。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
7日上午9時就有臉書上記錄到疑為憤怒的民航機師透過空中頻道大罵「中國人都是共產黨的奴隸」，目前錄音內容已交由國防部辨識。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）中共在台周邊海域大規模軍演，對台海空領域影響程度不一。今天上午9時就有臉書上記錄到疑為憤怒的民航機師透過空中頻道大罵，目前錄音內容已交由國防部辨識。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，中共解放軍宣布4日起在台灣周邊6個海域軍演，對部分漁民要延期出港作業，以及空中航線造成影響。

上午9時許，臉書「台灣西南空域」紀錄這段空中頻道錄音，內容為「大陸人都是奴隸，你們祖宗是馬列主義是嗎？好意思說炎黃子孫？你根本是馬列主義的走狗！所以你信的馬列主義的共產黨嗎？中國人都是共產黨的奴隸！」

「台灣西南空域」管理員許耿睿告訴中央社記者，當下軍演時機相當敏感，應該不可能為軍方飛行員所為，研判是受到軍演影響的民航機師一時憤怒話語，已交由國防部辨識。

但也有民眾認為，這段錄音的口音偏向中國民眾發音，懷疑是不是有認知作戰可能。（編輯：孫承武）1110807

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