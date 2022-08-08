蔡總統軍禮歡迎 聖文森總理：不支持大國恫嚇小國

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（中央社記者陳俊華台北8日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福所率訪問團。蔡總統說，在中國軍演下，未影響龔薩福到訪，讓她非常感動；龔薩福說，不支持大國以任何方式恫嚇小國，應和平解決。

軍禮歡迎儀式上午在總統府前廣場舉行，典禮開始，首先施放19響禮炮，隨後演奏中華民國、聖文森及格瑞那丁國歌，接著由蔡總統陪同龔薩福（Ralph Gonsalves）視察三軍儀隊。

蔡總統致詞時表示，今天以最隆重軍禮歡迎龔薩福率團來訪，龔薩福是台灣的老朋友、好朋友，很高興能再次見面、交流，這是龔薩福第12次訪台，也是以總理身分第11次來訪，充分反映出對兩國邦誼的重視。

蔡總統說，前幾天龔薩福也表達，中國軍演行動不會阻止他拜訪朋友，讓她非常感動。中華民國和聖文森及格瑞那丁從1981年建交以來，儘管國際局勢不斷變化，兩國始終相互扶持，在各領域創造豐碩合作成果。

蔡總統表示，龔薩福來訪，期待讓龔薩福更了解台灣最新狀況，雙方能針對共同關切的議題深入交換意見，進一步強化兩國合作關係。

龔薩福說，很高興能再次見到老朋友，尤其在這充滿挑戰的時候，能再度造訪台灣政府與人民，雙方41年來打造的基礎，使友誼更加深化、堅實；兩國都是島國，共同享有保障民主、人權的價值。

龔薩福表示，在全球體系中，深深相信要確保獨立、主權，不干涉他國內政，和平解決國際爭端；換句話說，這些理想、原則都深植在DNA當中，「我們發出的聲音跟回音一同迴盪、共鳴，就是因為有這些原則及理想，我們才存在著。」

龔薩福說，在西半球也一樣，不支持大國以任何方式恫嚇、威脅小的國家，國際中有任何歧見，應用和平且文明方式解決。

龔薩福指出，對於中華民國台灣辛苦建國，打造繁榮、民主、尊重人權、和平的國家，十分敬佩；特別感謝台灣人民及政府，在疫情期間、火山爆發時提供的幫助。

龔薩福說，希望能持續合作、深化雙邊邦誼，共同投資打造全球的和平、安全與繁榮；要特別感謝蔡總統這位偉大的領導人，盼持續打造夥伴關係、滿足人民需求，讓人民有平安的生活，「蔡總統稱呼我是老朋友，我非常榮幸」，聖文森及格瑞那丁與中華民國會持續作為緊密的朋友。

典禮過程中，疑似因為天氣炎熱，一名女憲兵身體不適、癱軟，隨即在2名維安人員攙扶下，離開會場。（編輯：謝佳珍）1110808