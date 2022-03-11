台灣支持友邦女性創業 聖文森3部長聯合致謝

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）台灣駐聖文森國大使館在3月8日國際婦女節頒獎給當地女性創業家經營的3家企業，每家新台幣27萬元獎金。聖文森3名部長級官員一同致謝。

駐聖文森大使館、駐聖國技術團與聖國財政部「企業發展中心」（CED）合作，在國際婦女節舉行「婦女賦權計畫：創業菁英競賽」頒獎典禮，獲獎3家企業各得2萬6000元東加幣（約新台幣27萬元）。

獲獎企業為Bequia Threadworks、Searles Agro Products及Kinexxio等3家企業，均獲頒獎座及獎金，用來推動各自提出的商業計畫。獎座上印有中華民國台灣及聖文森國兩國國旗。

聖文森國財政部長龔沙福（Camillo Gonsalves）、社會暨性別事務部長布魯斯特（Orando Brewster）親自出席，在國外訪問的外交部國務部長彼得蕬（Keisal Peters）以預錄影片的方式連線參與。

駐聖文森國大使藍夏禮表示，創業菁英競賽是「婦女賦權計畫」其中一環，同時正推動包括婦女職業技能訓練、微中小型企業紓困輔導和國際倡議等計畫。

龔沙福表示，聖國經濟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及去年4月索夫瑞火山（La Soufriere）爆發影響，中小企業衝擊最大，這項計畫提供及時協助。他感謝台灣政府持續推動各項計畫，協助聖國民生經濟，兩國關係互惠互利，堅不可摧。

布魯斯特表示，這次獲獎的企業都經過密集訓練、嚴格考核，證明營運能力與商業計畫非常優秀，才能贏得最後的獎金。

彼得蕬透過預錄影片，感謝台灣過去40年對聖國的國家發展與人民福祉的貢獻，聖國女性在這兩年來受到疫情與火山災情影響，經濟情況受到嚴重打擊之下，台灣與聖國合作推動的婦女賦權計畫意義重大。（編輯：林憬屏）1110311