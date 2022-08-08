中國持續軍演 蔡總統感謝堅守崗位的爸爸們

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（中央社記者葉素萍台北8日電）從上週開始，中國持續在台海周邊進行軍事演習，總統蔡英文今天說，在父親節的今天，很多也是父親的國軍弟兄依然堅守崗位、捍衛家園，她要致上最高的敬意。

今天是父親節，蔡總統透過臉書，感謝所有辛苦的父親，祝賀他們父親節快樂。

蔡總統說，從上週開始，中國持續在台海周邊進行軍事演習，甚至宣布將在多個鄰近海域實施長時間的軍演。但面對這些威脅，國軍弟兄加強戒備，24小時嚴密監控台海周邊軍事情況。

蔡總統指出，很多國軍弟兄，也具有父親的角色，在父親節的今天，依然堅守崗位，捍衛家園，確保全體民眾的安全。她要對大家的付出致上最高的敬意。

她說，身處各行各業的父親們，不論是身為消防員的爸爸、身為警察的爸爸，此刻也都在自己的崗位上全力以赴，努力工作，感謝大家支撐起整個家庭，也守護全體人民的安全及健康，更讓整個社會不斷穩定向前邁進。蔡總統提醒，在外打拚的遊子一定要記得打電話回家，和爸爸說一聲：父親節快樂。

另外，副總統賴清德也透過臉書指出，為了替偉大的家長們分擔養兒育女的壓力，蔡總統上任後，政府全力推動0到6歲國家跟你一起養政策，逐步實現加福利、增權益、減負擔等各項政策。

賴副總統說，有6歲以下孩子的家庭，8月「育兒津貼加倍、平價托育增加」新制已經上路，真正替家長減少經濟負擔；想要生養下一代的家庭，政府也提升「不孕症」補助至10萬元，幫助更多的爸爸媽媽們圓夢，讓大家都可以放心生、安心養。

賴副總統表示，成家、生養、育兒，從來不是件容易的事情，鼓勵爸爸們多多利用「陪產檢假、陪產假、育嬰假」的權利，一同參與孩子的成長。（編輯：翟思嘉）1110808