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游錫堃：民主國家自由往來 中國應停止威脅恫嚇

2022/8/8 17:04
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（中央社記者范正祥台北8日電）中共對台軍演讓台海局勢備受關注，立法院長游錫堃今天表示，民主就是人民當家作主，民主國家就是可以互相往來、可以大家自己決定；呼籲中國停止威脅恫嚇，切勿破壞台灣的蓬勃發展。

游錫堃日前率2022立法院跨黨派國會外交訪問團出訪歐洲，行程包括7月18日至21日訪問捷克、7月21日至24日造訪立陶宛，以及7月24日至28日訪問法國。

游錫堃今天在立法院出席記者會說明此行國會外交成果。他會後回應媒體詢問有關美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週訪台，以及中國軍演的看法。

游錫堃指出，他在歐洲訪問時看到歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪問台灣的新聞報導，畢爾呼籲中共不要恫嚇台灣，並強調，唯有台灣人民可以決定台灣的未來。

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游錫堃說，民主國家的政治人物，想法很簡單，民主就是人民當家作主，民主國家就是可以互相往來、可以大家自己決定；不論是立院跨黨派國會外交訪問團出訪或是裴洛西到台灣，基本上就是民主、自由、人權的共同價值觀，大家想法都是一樣，覺得很正常。

談及裴洛西上週訪台一事，游錫堃指出，中共一再抗議，甚至用霸凌的方式、發動演習，「他們的一些思想或思考，是建築在沙灘上」；中共所言不是務實作法，不是現實、不是真相，全球民主國家慢慢都會覺醒。（編輯：林克倫、翟思嘉）1110808

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