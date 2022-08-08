Kolas：出書紀念父親 受楊牧詩感動而下筆

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas今天參訪東華大學「楊牧書房」，提及紀念已逝父親寫作出版「愛是一條線」一書，是受到楊牧詩作「春歌」的影響，「愛是人生的嚮導，繼續往前飛」。

和碩聯合科技董事長童子賢邀請，Kolas Yotaka上午出席社團法人台北市臻佶祥社會服務協會與社團法人台灣食物銀行聯合會（ATCC）共同成立的「食物銀行共享園區花蓮站」揭幕儀式；下午參訪東華大學「楊牧書房」。

Kolas致詞表示，今年6月底出版「愛是一條線」這本書，在寫作之前、返國的隔離期間，飯店的電視上看到「他們在島嶼寫作」紀錄片，其中有介紹楊牧，楊牧朗誦詩作「春歌」。

Kolas說，她看完後在飯店房間來回踱步，反覆重聽「春歌」這首詩，那時面臨父喪不到3個月，流著淚反覆聽，在內心澎湃激昂的時候下筆寫紀念父親的書，其實受到「春歌」影響。

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「今天回到花蓮分享此事，過去因公眾人物談此藝文話題比較少，藝文種子藏在心中，楊牧愛是人生的嚮導，給我很深感動」，Kolas期待未來花蓮的美，能夠讓全世界的人都看見。

對於同樣出身花蓮的童子賢長期以來對家鄉的付出及支持，Kolas欽佩也感動，她說，未來在網路、通訊、水電、醫療等各層面，結合東華大學人才庫資源，發展花蓮產業，「期待花蓮除了農業與觀光外，也能靠著自己培養的人才結合更多產業，吸引更多企業家在花蓮投資，不再讓花蓮人才外流」。（編輯：陳仁華）1110808