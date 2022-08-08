訪宜蘭遭質疑 侯友宜：將去雲林了解營養午餐契作

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市長侯友宜昨天到宜蘭參訪引綠營質疑為總統選舉鋪路，他受訪表示，是為了市政去宜蘭參訪，下週還將到雲林縣了解營養午餐契作有機蔬菜種植情形，為新北學童健康把關。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天被媒體問及近日侯友宜跨縣市輔選宜蘭縣長林姿妙的問題表示，侯友宜應說清楚「要參選的是年底新北市長、還是2024總統」否則離開新北市，外界就會關注是否在全國造勢、心不在新北。

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侯友宜下午接受媒體聯訪時對到宜蘭參訪問題表示，是為了市政發展參訪地熱發電廠，宜蘭是第1家地熱發電成功商轉地方，新北目前也核准1家地熱發電業者，另有6家申請中，新北希望在缺電問題上能盡一分力，增加地熱發電多元管道。

他也預告說，下週會到雲林縣參訪，了解有機蔬菜種植和新北營養午餐業者契作情形，他已很久未下去關心契作情形及成本、價格，源頭管理很重要，去了解產銷上有無符合相關規定，為新北40萬學童營養午餐及健康把關。（編輯：方沛清）1110808