林佳龍：若當選興建2萬戶社宅 3千戶在捷運沿線

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，如果當選，任內將會興建2萬戶社會住宅，其中，有3000戶將會興建在捷運沿線。他希望邀市長侯友宜針對社會住宅、老人裝假牙等政策辯論。

立法委員江永昌今天陪同民進黨新北市長參選人林佳龍，參訪中和烘爐地福德宮上香祈福。他致詞表示，所有的中和區新北市議員參選人都與會，顯現大團結與求勝的企圖心。

林佳龍接受聯訪時再度抨擊市府的社會住宅政策沒有新的規劃，市府無心無力推動社宅，刻意烏賊戰術轉移焦點。如果他當選市長，將與中央合作推動興建2萬戶新的社會住宅，且會有3000戶興建在捷運聯合開發的場站土地上。

他說，如果侯友宜答應辯論，第1場辯論會將針對社會住宅議題列為主軸辯論，第2題為老人裝設假牙政策，及侯友宜是否參選2024年總統。

林佳龍也再次抨擊市府的社會福利人均預算低，補助老人裝假牙政策「不做就找藉口，要做就找方法」；他認為侯友宜沒有心解決問題；裝假牙的政策不如高雄、台南、台中、桃園、基隆，許多政策的回答就是「爭功諉過不認錯」。

林佳龍說，如果他當選將4年編列新台幣20億元，為65歲以上老人裝設假牙；侯友宜遲遲不願意全面補助，是要得罪65歲以上的長輩嗎？

對於侯友宜參訪宜蘭縣地熱開發等行程，林佳龍說，侯友宜妾身未明，到底是以市長身分還是市長參選人身分、或2024總統參選人身分走訪。他也希望辯論的第3題題目就是，侯友宜是否參選2024年的總統。

林佳龍致詞時說，在交通部長任內推動高速公路的上下匝道、闢建停車場，也關心中和發展的「雙箭頭」，也就是打通南勢角聯絡的交通，另也希望增設國道3號中和交流道南出、北出的匝道。

林佳龍也推薦市議員張維倩、張志豪、張嘉玲3名市議員參選人，他承諾，如果當選的第一天就會簽下國3的南出、北出匝道可行性評估計畫的公文。今天到福德宮參香祈福，感受到宮廟居高臨下的美景，有助於地方的觀光旅遊。（編輯：李錫璋）1110809