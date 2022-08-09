林佳龍：中國將飲食文化視國土延伸 笑掉世界大牙

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）中國外交部發言人華春瑩以台北市的餃子館與麵館林立，藉此發文稱台灣是中國一部分；民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，把飲食文化的發展視為國土延伸，笑掉全世界的大牙。

中國外交部發言人華春瑩在推特（Twitter）發文說，「百度」（中國搜尋引擎）地圖顯示，台北市有38家山東餃子館和67家山西麵館，「口味是不會騙人的，台灣是中國的一部分，失散多年的孩子最終會回家」。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午到中和區南山福德宮參香，他接受聯訪被問到對華春瑩在推特發言的看法。

他說，中國外交部發言人講這種話，真的是自曝其短，這就是典型的中國「天朝觀」，一切自以為是中原，是全世界的中心，真是笑掉全世界的大牙，可以當笑話來看。中國不要用中原天朝觀，把所有飲食文化的發展，都視為國土延伸。

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林佳龍表示，這樣的發言一切都以自己為中原、全世界的中心，如果飲食文化能當國土延伸，在中國的麥當勞、肯德基不是更多嗎，難道中國也是美國一部分嗎。

他說，文化交流是跨越國境跟族群，好東西跟好朋友分享，特別是飲食文化。台灣就像江海能夠廣納百川，400多年來，從原住民、閩客、漳泉到日本、美國，甚至歐洲，各種文化都能在台灣發展，這就是台灣最寶貴的資產。（編輯：李錫璋）1110809