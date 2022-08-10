聖文森總理訪高雄 陳其邁：感謝國際友人支持民主

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台灣友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）（前右）訪台，10日南下參訪高雄，市長陳其邁（前左）親迎並表示，感謝國際友人支持自由民主共享價值。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福今天參訪距中國軍演區僅約20浬的高雄，市長陳其邁表示，龔薩福重申對台捍衛主權敬意，反對武力威脅，感謝國際友人支持自由民主共享價值。

台灣加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph E.Gonsalves）等一行人今天在外交部長吳釗燮、駐聖文森國大使藍夏禮、禮賓處長李志強及拉丁美洲及加勒比海公使陳志浩陪同下參訪高雄，陳其邁中午和龔薩福餐敘，下午則由台灣港務股份有限公司董事長李賢義接待，參訪高雄港。

陳其邁在臉書（Facebook）發文指出，儘管現今台海情勢緊張，但龔薩福仍特地來到距離中國公布演習區域約20浬（約36公里）的高雄，重申對台灣捍衛主權、生存權的敬意，且中國軍演不但不影響台聖兩國長達41年的友誼，也沒能阻止訪台決心。

陳其邁表示，世界環環相扣，聖國反對武力威脅，和台灣同樣都願意為主權獨立與自由奮鬥；龔薩福更說，「人民的權利和自主權力不可分割，就跟空氣一樣重要和自在」。

陳其邁除向戍守前線的國軍表達敬意，也感謝國際友人對自由、民主信念共享價值並肩支持、努力，另嚴厲譴責國民黨副主席夏立言帶團訪問中國、誤導國際社會的行為。

高雄港務公司則發布新聞稿指出，為迎接聖國，港務公司特地規劃遊港導覽，安排從2號碼頭乘船，沿著高雄港主航道航行，搭配高雄港業務影片介紹，讓團隊一覽高雄港相關建設及港區作業情形。

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龔薩福致詞時表示，藉由這次參訪讓聖國訪問團對高雄港有更多認識，見證現代港口樣貌；期望促進港務公司與聖國合作夥伴關係，包括港口建設、國際郵輪及貨運運輸等。

台灣與聖文森及格瑞那丁於1981年8月15日建交。龔薩福7日至12日率團訪台，此行是他第12次訪問台灣、以總理身分第11度來訪，也是他2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次來訪。（編輯：陳仁華）1110810