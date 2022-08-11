解決少子化 民眾黨促試管嬰兒補助應不限已婚女性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今天舉行記者會指出，政府少子女化預算支出逐年攀升，仍未解決生育率低落問題，要求政府成立行政院層級少子化辦公室，擴大不孕症補助對象，開放所有女性申請試管嬰兒補助。

蔡壁如指出，政府編列的少子女化預算愈來愈高，從2018年的新台幣268億元到2021年的611億元，明年甚至逼近千億元，但若無法對症下藥，恐讓民眾更不敢生育。

蔡壁如表示，根據衛生福利部最新「108年15-64歲婦女生活狀況調查報告」統計，2011年至2019年不願結婚比例從12.44%上升至42.5%，但不願生育卻從45.12%下降至19.2%，反映不想結婚者未必不願生育。

蔡壁如呼籲，政府應鼓勵結婚，創造有利結婚的環境，並開放試管嬰兒補助，不限已婚女性。

邱臣遠指出，許多青年面臨房子、孩子二擇一，不敢生小孩是因為擔心無法給孩子一個家，但行政院8日召開「我國少子女化對策計劃平台擴大會報」，近60頁報告卻隻字未提低薪與高房價問題，顯然無法對症下藥。

邱臣遠指出，政府應成立行政院層級之少子化辦公室，並研議每5年實施一次人口普查，確實掌握台灣家庭不婚不生與少子化主要原因。

此外，邱臣遠也說，政府應擴大不孕症補助對象，開放所有女性都可申請試管嬰兒補助，並定期公布企業育嬰友善職場、給予獎勵，完善育嬰留職停薪制度。（編輯：翟思嘉）1110811