提升海空戰力 中科院廣徵航太等多項專才

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）因應敵情威脅及迫切之國防需要，中科院加快發展雄昇飛彈和無人攻擊載具等系統，並於近日大量徵才，飛彈火箭研究所需要105名航太、造船專長人員。

立法院去年11月底通過國防部提的「海空戰力提升計畫採購特別條例」。

條例第1條表示，為因應敵情威脅及迫切之國防需要，採國造自製方式為主，快速籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，以提升海、空防戰力及聯合作戰效能，確保國家安全及區域和平穩定，並達到強化國防自主及國內經濟發展目標。

這項計畫至115年12月31日止，其中包括採購，岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統 （無人機）、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等。

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中科院近日公告大量招考定期契約人力，其中「飛彈火箭研究所」105名，包括航太、造船、機械、輪機、模具、製造、機電、資訊、自動控制、應用力學、動力冷凍空調、工業理工科系畢業等專才。報名截止日期8月15日。

另外「系統製造中心」42名，工作內容有火藥、化工製程加工與分析，報名截止日期8月31日；「電子系統研究所」需求60名，工作內容有信號處理器及雷達系統之製作、組裝及測試，報名截止日期8月21日。（編輯：屈享平）1110811