監院公布110年政黨政治獻金 民進黨短絀291萬元
2022/8/11 16:00
（中央社記者陳俊華台北11日電）監察院今天公開110年度政黨申報政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入1.39億元、支出1.42億元，合計短絀291萬元；國民黨收入1.34億元、支出1.26億元，結餘794萬元。
根據監察院公布資料顯示，民進黨110年度收入新台幣1億3975萬6146元，其中個人捐贈1億665萬5694元、營利事業捐贈3248萬2000元；支出1億4267萬3077元，包括業務費用1億232萬5490元、人事費用3118萬3094元等。總計結餘為負291萬6931元。
國民黨收入合計1億3421萬7143元，包括個人捐贈 6573萬1926元、營利事業捐贈6727萬6756元等；支出合計1億2627萬2861元，包括人事費用9386萬4452元、業務費用2466萬2306元等。總計結餘為794萬4282元。
台灣民眾黨收入合計2632萬4536元，包括個人捐贈收入2209萬7971元、營利事業捐贈364萬4000元等；支出合計1250萬2277元，包括業務費用706萬6704元、人事費用507萬1218元等。總計結餘1382萬2259元。
時代力量收入合計1173萬631元，包括個人捐贈996萬9098元、營利事業捐贈135萬250元；支出合計852萬4094元，包括業務費用719萬5618元、選務費用36萬9285元等。總計結餘320萬6537元。（編輯：林興盟）1110811
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