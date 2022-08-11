APEC會議16日召開 王國材及石崇良將赴泰國

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（中央社記者游凱翔台北11日電）外交部今天表示，APEC第3次資深官員會議暨相關會議16日至31日泰國舉行，台灣與會人數近80名。交通部長王國材出席19日觀光部長會議，衛福部常次石崇良將出席衛生與經濟高階會議。

外交部國際組織司長吳尚年在例行記者會上表示，亞太經濟合作會議（APEC）「第三次資深官員會議」暨相關會議將於16日至31日在泰國清邁舉行，總共約82場工作小組會議、工作坊及研討會，將討論婦女與經濟、反貪污及透明化、緊急應變、海洋漁業、衛生、觀光、打擊非法砍伐林木、農業技術合作、糧食安全、重啟跨境移動的安全通道、科技創新等議題。

吳尚年指出，台灣政府主政機關及相關私部門人員將積極與會，預估此次台灣與會人數近80名。她也將以台灣APEC資深官員身分親自出席28日至31日的資深官員會議。

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吳尚年表示，8月中下旬共將舉行4場專業部長級會議，分別是19日在曼谷的「觀光部長會議」，將由交通部長王國材率團出席；25日至26日在曼谷的「衛生與經濟高階會議」，將由衛福部常務次長石崇良率團出席。

26日的「糧食安全部長會議」是本月唯一一場以視訊方式舉行的部長級會議，由行政院農業委員會主任委員陳吉仲線上與會；此外，23日至25日在清邁召開的「林業部長會議」，將由農委會組團出席。（編輯：翟思嘉）1110811