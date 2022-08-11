解決人力短缺問題 112年增辦1次護理師考試

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（中央社記者陳俊華台北11日電）考選部今天說，受疫情衝擊，護理人員負荷過重，為解決護理人力短缺問題，及分散應考人流，考選部預定在112年11月增辦第3次護理師考試，藉此補足醫護人力資源、維護醫療服務品質。

考選部透過新聞稿表示，今天公布112年國家考試期程，預定辦理20項次考試，但近兩年來因疫情發展，第一線護理人力負荷過重，適時增加新血實有急迫性。

考選部說，為解決受到疫情衝擊，產生護理人力短缺問題，以及分散應考人流，預定在112年11月增辦第3次護理師考試，盼藉此補足醫護人力資源，緩解緊繃的醫療運作系統，以維護醫療服務品質。

考選部表示，為加速推動國家考試數位轉型，112年起中醫師考試將納入電腦化測驗，分別於2月、6月及7月舉行；配合用人機關人力需求，國際經濟商務人員特考在112年增辦一次。

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考選部指出，為因應發展觀光條例修正公布，及台灣鐵路管理局轉型為國營台灣鐵路股份有限公司後，將自行對外招考從業人員，導遊人員、領隊人員考試，及交通事業鐵路人員特考等2項考試，在112年由考選部最後一次辦理，請民眾留意報名資訊。

考選部說，112年各項考試訊息請到考選部網站的「應考人專區」中，查詢「112年度各項考試期日計畫表」，各項考試類科多元廣泛，有志加入公職行列或取得專業證照的民眾可踴躍報考。（編輯：林興盟）1110811