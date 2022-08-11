高階軍官轉任公務人員考試 考選部持續辦理

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（中央社記者陳俊華台北11日電）考選部今天表示，軍官轉任考試效益不佳問題，已有適當改善；考試院長黃榮村說，這是高階軍官退役後轉任文職、貢獻所長的重要管道，考選部應配合用人機關，持續辦理這項考試。

考選部透過新聞稿表示，為延攬具國防事務專長並具管理經驗的高階軍官，在退役後繼續發揮所長，從民國92年起辦理國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，但歷年報名人數少，考試效益不佳。

考選部說，108年3月8日函陳考試院軍職轉文職相關考試檢討報告一份，經考試院第12屆第256次會議決議，基於用人機關仍有進用高階軍職人員轉任中高階文官的需求，持續辦理軍官轉任考試，續辦3年後向院會提出檢討報告。

考選部今天在考試院會中，提出「國軍上校以上軍官轉任公務人員考試辦理情形及其考試制度檢討」重要業務報告，就這項考試辦理背景、制度、歷年來考試辦理情形及未來檢討改進方向加以說明。

考選部指出，軍官轉任考試已舉辦19次，歷年累計需用名額為461人、報考654人，到考503人，錄取181人。這項考試常年有報考人數少於需用名額、錄取不足額情形，為強化辦理效能、切合用人需求，並提升報考意願，考選部已請用人機關加強宣導。

考選部說，歷年來報考人數以108年9人為最少，經用人機關從108年起持續宣導，109年、110年及111年報考人數分別為46人、27人、37人，較過去報考人數已有增加，錄取不足額的情形也較往年減少，考試效益不佳問題已有適當改善。

考試院長黃榮村表示，軍官轉任考試是高階軍官退役後轉任文職、貢獻所長的重要管道，考選部應配合用人機關持續辦理這項考試。除由用人機關積極加強宣導及鼓勵軍職人員報考外，考選部應和國防部及退輔會溝通，了解高階軍官轉任的實際需求。

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黃榮村說，考選部應就考試制度設計、應試科目、考試方式等方向加以研議，且透過提高用人機關參與考試的機制，讓這項考試更能為用人機關遴選適合人才。

考選部表示，軍官轉任考試的建置與發展，有其特殊的時空環境及背景，考選部將會同用人機關就應試科目及成績計算方式的調整方向加以研議，形成共識後研修相關考試法規，以達為國掄才目的。（編輯：黃國倫）1110811