是否退選？林智堅：國民黨負面選舉主軸不會得逞

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（中央社記者王心妤台北11日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天談及是否退選時說，中國國民黨想用負面選舉當選舉主軸與基調，「我們不認同」，也不會得逞，將按部就班，步步為營做好選務工作。

林智堅到三立電視台接受專訪後，媒體聯訪時有媒體提問，如何看待有民意調查指碩士論文事件後，有受訪者認為林智堅應退選？

林智堅表示，民調都做為參考，但這事件是對手的期待及設定，由於對手陣營參選人不夠強，自他被徵召參選後，非常遺憾對手潑髒水、攻擊及抹黑，完全不提任何主張與政見。

他說，他勤跑基層及提政見，都無法好好被討論，這對市民不公平；過去8年桃園市長鄭文燦有很好的政績，但負面選舉讓這些被淹沒。

此外，民進黨主席蔡英文10日向黨內喊話，請全體黨公職團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」；傳出黨內質疑這是與國立台灣大學「對幹」。

林智堅表示，絕對沒要對抗台大，但台大學術倫理審定會召集人蘇宏達未審先判，當初主張蘇宏達應迴避卻未迴避，為保障權益，也向校方提兩個時間要出席學倫會，但很遺憾台大非常大動作開記者會，媒體問他時，「我也相當錯愕」。

他說，他提人證、物證，完全沒被採納，台大這麼大動作、這麼快作決定，他的碩士學位被取消，人格及聲譽受很大影響，他絕非要對抗台大，他和團隊都是希望還原這件事，還給自己清白。

至於是否申訴？林智堅表示，一定捍衛人格和清白，未來用什麼方式，正與律師研議。

此外，昨天出席中華大學學倫會的林智堅表示，有些委員一再提同樣問題，也有委員指論文有寫錯的部分，而他回應學倫會召開是想了解是否抄襲，如果論文品質不佳或寫錯，他虛心接受指教。（編輯：李明宗）1110811