林智堅退選 國民黨要求總統向全民道歉

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北12日電）陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅今天退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒。國民黨呼籲身兼民進黨主席的總統蔡英文，應正式向全民道歉；國民黨立法院黨團要求，林智堅必須向全民及國民黨團致歉。

林智堅宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。對此，國民黨副秘書長王育敏召開記者會表示，看到台灣社會還是有基本的是非價值標準，當蔡總統以一黨之私要力挺林智堅到底時，台灣社會出現反撲力量，也就是這股反撲力量，讓蔡總統不得不陣前換將。

王育敏說，蔡總統應正式向全民道歉，因為蔡總統第一時間做的事，就是要混淆台灣的是非價值，因為林智堅論文涉嫌抄襲，已被台大認定，但蔡總統第一時間要全黨挺一人，這樣的做法就是在扭曲台灣的是非黑白價值，到最終遭到民意的反噬。

王育敏也說，蔡總統身為台大校友，不僅不尊重台大的決定，還動用政治力量想對抗台大，這樣的做法是徹底的錯了，應該要向社會、台大道歉，不尊重學術倫理，也需要深刻的檢討。

國民黨團總召曾銘宗今天下午舉行記者會指出，林智堅論文抄襲事件從7月5日被檢舉以來，只見林智堅硬扯，甚至認為國民黨是抹黑和選舉奧步。

曾銘宗指出，國民黨舉行16場記者會都表示論文是否抄襲是事實、法律、誠信問題，絕無抹黑情事。因此，國民黨團要求林智堅必須公開向全民道歉，向國民黨道歉。

曾銘宗表示，民進黨全黨上下自總統兼主席蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦等人都力挺林智堅，甚至公開硬摃台灣大學，他們也應該向全民和台大道歉；民進黨立委鄭運鵬多次誇誇其言硬挺林智堅，如今林智堅退選，鄭運鵬也應向全民說一聲「對不起，我挺錯人了」。

曾銘宗進一步表示，林智堅在退選記者會上一再聲稱，他的論文寫作是寫作上的缺失、瑕疵，始終不承認抄襲，但台大學倫會已審查確定林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位；國民黨團呼籲民眾擦亮眼睛，認清事實，林智堅到現在還不承認論文抄襲，令人非常遺憾。（編輯：林興盟）1110812