力挺18歲公民權 湧言會民代穿高中制服宣傳

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（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委王定宇、趙天麟等湧言會成員，今天分別穿上高中制服，宣傳18歲公民權修憲複決。湧言會召集人王定宇指出，18歲公民權是不分世代、黨派或族群，皆要共同推動的議題。

18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行，而今天是國際青年日，湧言會在民進黨立委王定宇及趙天麟、林楚茵及新北市議員何博文、台北市議員阮昭雄和新竹市議員李妍慧等決策委員帶領下，26名議員參選人集體穿上高中制服，象徵為青年發聲，響應對18歲公民權的支持。

王定宇指出，支持年輕人不單僅是聽取年輕人的想法，還需要為青年參與公共事務和政治生活提供更多的機會；湧言會這次訴求「我的未來我決定，我支持18歲公民權入憲」，意味18歲公民權是不分世代、黨派或族群皆要共同推動的議題。

趙天麟在臉書上發布影片指出，18歲公民權是民進黨一直以來堅持的主張，在總統蔡英文的努力下，11月26就要進行18歲公民權入憲的修憲複決案，希望大家一同相挺，讓更多青年世代有機會為自己發聲、為自己做主，一起決定國家的未來。

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林楚茵在臉書發文撰文指出，她曾提出多項法律修正案，讓台灣的年輕國民能夠及早具備成年國民的權利與義務，同時讓年輕人有管道去參與政治，關心公共事務；11月26號的選舉，不僅要選縣市長、議員和村里長民代，大家也要記得要再多領一張，投下公民權下修18歲的公民複決案。

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。（編輯：蘇志宗）1110812