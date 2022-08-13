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鄭運鵬接棒參選桃園市長 蔡其昌：帶來好的未來

2022/8/13 17:05（8/13 17:16 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）13日受訪表示，選對會提名立委鄭運鵬接棒選桃園市長，目標就是勝選，鄭運鵬是他在立院多屆同事，有很多正向、有意義的點子，未來若有機會擔任市長，相信可以承襲現任市長鄭文燦施政，帶來更多創意與好的未來。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月13日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）13日受訪表示，選對會提名立委鄭運鵬接棒選桃園市長，目標就是勝選，鄭運鵬是他在立院多屆同事，有很多正向、有意義的點子，未來若有機會擔任市長，相信可以承襲現任市長鄭文燦施政，帶來更多創意與好的未來。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）前新竹市長林智堅退選桃園市長，立委鄭運鵬接棒參選。立法院副院長蔡其昌表示，林智堅會在論文上證明清白，相信鄭運鵬可承襲桃園市長鄭文燦的施政，帶來更多創意與好的未來。

林智堅遭台大認定論文抄襲、撤銷碩士學位，昨天宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。

蔡其昌今天出席活動接受媒體聯訪時表示，林智堅選或不選他都給予尊重與祝福，林智堅有他人生的目標要追尋，對林智堅而言清白與人格，對一場選舉來說更加重要，接下來林智堅會在論文上證明自己的清白、不是抄襲。

蔡其昌說，民進黨選對會提名鄭運鵬，目標就是勝選，鄭運鵬是他在立法院多屆的同事，有很多的點子，且是正向積極、很有意義，未來若有機會擔任市長，相信可以承襲桃園市長鄭文燦的施政，帶來更多創意與好的未來。

媒體提問台中捷運虧損問題，蔡其昌指出，中捷的問題有2個層面，其一是團隊管理問題，需要好的團隊管理提升附加價值，其二要讓台中捷運網更完整，他擔任市長捷運藍線4年內就要動工，並且要快速核定其他4條捷運，讓綠線的使用率增加。

蔡其昌說，捷運藍線規劃從前市長林佳龍交給現任市長盧秀燕手上，讓捷運藍線增加預算以及延宕，造成綠線持續虧損，只有讓藍線趕快動工、其他路線趕快核定，才能解決問題。

台中市政府新聞局長鄭照新透過文字稿表示，捷運藍線綜合規劃去年3月已送中央審查，路線規劃更是地方公聽會共識達成的結果，一切待中央核定就可順利進展，希望不要淪於口水唱衰。

鄭照新說，若虧損就否定捷運的價值或者市長的努力，無疑是在否定高雄及桃園捷運的價值，蔡其昌的說法相信高雄和桃園的市長不會認同。（編輯：郭諭儒）1110813

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