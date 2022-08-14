雲林同鄉會會員大會 林佳龍侯友宜先後到場拚人氣

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新北市板橋區雲林同鄉會14日在板橋果菜市場舉辦會員大會，市長侯友宜（前左5）和民進黨新北市長參選人林佳龍先後到場拚人氣，都獲熱烈歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年8月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市板橋區雲林同鄉會今天在板橋果菜市場舉辦會員大會，新北市長侯友宜和民進黨新北市長參選人林佳龍先後到場拚人氣，都獲熱烈歡迎。林佳龍再呼籲侯友宜辯論，勿閃躲。

侯友宜致詞表示，自己從南部北上打拚，與雲林鄉親相聚感到格外親切，感謝雲林鄉親在新北市長任職期間給予支持與肯定，讓他能夠以南部孩子勤儉、認真、不忘本的理念，持續為新北市及北上的南部鄉親們服務。

侯友宜談到近年來市府團隊持續努力，積極改善板橋湳仔溝污水問題、打造府中雙城，讓板橋居民安居樂業，他期許未來能夠將新北市打造成為大台北的中心，讓北北基桃共榮共好，也讓新北市日漸繁榮、邁向國際。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，他們都是同樣從雲林、嘉義中南部來台北打拚的兄弟姐妹，同樣下港人的精神，認真打拚，為這塊土地來奉獻。至於行程與林佳龍錯開一事，他表示，尊重主辦單位的安排。

侯友宜後來逐桌致意後離去沒多久，林佳龍也到場並獲歡迎，他致詞時強調，從台北縣時期到現在已有14名縣市長，70年來希望能首次讓雲林子弟的林佳龍當市長，盼雲林鄉親團結用選票來支持他當選。

林佳龍接受媒體聯訪時，被問到林佳龍一直叫陣要公開辯論一事，而侯友宜上午表示，市政的建設永不停歇，市政做好，就是最好的辯論。林佳龍直斥「這是詭辯」，市政歸市政，辯論歸辯論。

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林佳龍表示，希望侯友宜不要再訴諸跳針式的官腔官調，大家看不下去啦，距離選舉剩約100天，侯友宜擔任8年副市長、4年市長，難道都沒有政績可以跟新北市民來報告嗎？17日就要被國民黨提名了，會不會中途落跑呢？

他表示，從贊不贊成補助65歲以上長輩裝假牙到社會住宅增建及成立運動局等，都是值得討論的重大公共政策，希望侯友宜不要閃避、要有信心，「醜媳婦還是要見公婆」，與其讓媒體追著跑，不如兩個人讓媒體一次問個飽，而他自己也做好準備了。（編輯：李亨山）1110814

新北市板橋區雲林同鄉會14日在板橋果菜市場舉辦會員大會，新北市長侯友宜和民進黨新北市長參選人林佳龍（前左4）先後到場，都獲熱烈歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年8月14日

新北市板橋區雲林同鄉會14日在板橋果菜市場舉辦會員大會，民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）到場，逐桌致意爭取支持。中央社記者王鴻國攝 111年8月14日