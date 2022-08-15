求職詐騙頻傳 藍委組團赴柬埔寨盼建立救援機制

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（中央社記者王承中台北15日電）民眾被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，國民黨團今天呼籲行政院治安會報應研提具體措施，強力營救受困民眾。國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷也出發前往柬埔寨考察，盼透過民間機構建立救援機制。

多名民眾控訴落入柬埔寨求職陷阱，遭毆打、性侵宛如「人間煉獄」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長陳以信，以及立委孔文吉、萬美玲、葉毓蘭等人，今天在立法院召開記者會，呼籲政府全力營救，確保民眾人身安全。

曾銘宗表示，根據報章雜誌報導，近年不少民眾赴柬埔寨打工，從事詐騙甚至被強摘器官，但就他的理解，不是只有柬埔寨，還包括泰國、緬甸、寮國及杜拜等，都有發生類似情況，民眾應小心，不要再受騙。

曾銘宗指出，政府一直在推動新南向政策，花費上百億元，但不僅沒看到成效，卻換來民眾遭受詐騙、虐待，呼籲政府必須要有作為，負責新南向政策的新南向辦公室及無任所大使林佳龍必須出面說明。

曾銘宗表示，雖然政府正在努力，但受害民眾還在持續增加，尤其受騙民眾多屬於相對弱勢，請政府全力營救，確保民眾人身安全。並請內政部提報由行政院長蘇貞昌主持的治安會報，研提具體的強力措施，避免類似情況再發生。

與會的外交部亞太司長周民淦表示，幫助受困民眾回國，外交部全力以赴，近期警政署也全力動員在各處宣導。最近外交部也在官網設置海外求職陷阱宣導的專區，呼籲想要出國求職的人，在離境前應先上網查看相關資訊，包括求助的聯絡窗口。

周民淦指出，駐胡志明市辦事處也在5月設置專案小組，成員包括警政署、調查局、移民署等秘書，會定期搜集資訊，提供警政署偵辦，並加強跟柬埔寨國安警政單位的聯絡，希望全力救援受困民眾。

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另外，立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」發起人、國民黨立委鄭正鈐，以及同黨立委洪孟楷、吳斯懷等人今天也搭機前往柬埔寨考察，與當地台商見面，討論如何透過民間管道，協助受困民眾返台。

鄭正鈐接受中央社記者訪問時表示，因為辦公室收到很多類似陳情案，而台灣跟柬埔寨官方沒有任何外交關係，此行希望透過與台商等民間機構的商討，看能否建立救援機制。（編輯：謝佳珍）1110815