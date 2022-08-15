林佳龍要求辯論 侯友宜：讓市民看到改變才重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜今天針對民進黨新北市長參選人林佳龍要求辯論一事表示，重視現在市政發展，只有市政不斷往前走，讓市民看到新北市的改變，才是最重要重視的一件事情。

林佳龍近來持續邀請侯友宜進行辯論，他昨晚出席新北市板橋區雲林同鄉會會員大會接受媒體聯訪時，要求侯友宜不要再迴避，「醜媳婦還是要見公婆」，兩人良性競爭，讓市民可以做選擇，才是市民之福。

侯友宜今天出席江翠國中校舍改建啟用儀式時接受媒體聯訪，針對林佳龍要求辯論一事表示，他非常的重視現在市政的發展，「因為只有市政不斷的往前走，讓市民能夠看的到我們新北市的改變，這才是我們最重要重視的一件事情」。

他針對美國5名參眾議員訪台一事表示，民主國家的參議員互相互訪是一個很正常的現象；他也對國民黨副主席夏立言訪問中國一事表示，面對台海這樣一個趨勢，「我們更期待大家能夠互相釋出善意，彼此尊重，來穩定和平，然後讓我們大家一起共同團結面對」。

媒體追問國民黨評估侯友宜的選情在所有縣市中最穩的意見。侯友宜表示，「只要是我是新北市的市長，我把握每一分每一秒，好好的把市長的工作做好」。（編輯：張銘坤）1110815