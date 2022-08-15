綠議員要侯友宜簽聲明書 承諾連任不落跑

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新北市長侯友宜（後左）15日到新北市議會施政報告，民進黨籍議員要求侯友宜簽署聲明書，承諾若當選連任不會任內落跑。中央社記者王鴻國攝 111年8月15日

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜今天到市議會施政報告，民進黨團總召陳啟能率黨籍議員要求侯友宜簽署聲明書，承諾若當選連任不會任內落跑；侯友宜表示，把握當下，任內做好市政工作。

市長選舉增溫，民進黨團總召陳啟能及副總召李倩萍等人紛紛要求說明若當選連任，是否會做好做滿。侯友宜表示，會在工作崗位上做好市政工作。

他表示，過去當刑警，在面臨與歹徒槍戰，都把握當下，每天都活在當下，這才是身為市長應有態度，在每個工作崗位上都會做好工作。

李倩萍表示，侯友宜17日獲國民黨提名參選，屆時就是市長參選人了。人民投票給你就是希望你做滿任期。朱立倫和韓國瑜等人過去落跑，侯應要記取教訓。

她表示，民進黨新北市長參選人林佳龍若當選後，確定會做滿4年任期，但是為何侯友宜不願承諾若連任，任內不落跑，這承諾有這麼困難嗎。

侯友宜表示，尊重黨的規劃，但未來不知道是否會當選，因此，他會把握當下努力做事。

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陳啟能於是率黨籍議員上前要求侯友宜簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」。並在議場上高喊「票投林佳龍，做好做滿，票投侯友宜，半途落跑」。

主持議事的議長蔣根煌轉圜說，要侯友宜去簽署這樣的聲明，是說侯友宜穩當選的嗎，這不是要讓林佳龍漏氣，意思是林佳龍無法當選了嗎。侯友宜未簽署並說明，他是第3屆市長，但聲明上寫的卻是第4屆的，因此，他會把握第3屆的最後任期，好好做事，好好努力把握當下。（編輯：方沛清）1110815