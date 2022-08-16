2員警不假外出飲酒染疫釀群聚 基隆市警局遭糾正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市員警汪俊麒、林學志3月間到「銀河小吃店」深夜飲宴，確診後擴大傳染給其他同事，且兩人3月勤務多次異常。監院糾正基隆市警察局，要求警政署及基隆市府檢討改善。圖為基隆員警3月27日排隊等候PCR採檢。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）監委陳景峻、郭文東今天說，基隆市2名員警到「銀河小吃店」深夜飲宴，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽，且確診後擴大傳染給其他同事，監院糾正基隆市警察局，要求警政署及基隆市府檢討改善。

陳景峻、郭文東透過新聞稿指出，媒體報導，3月下旬基隆市警察局2名員警深夜到「銀河小吃店」與女子飲酒，確診後擴大傳染給其他同事，導致基隆市警局4個分局多名員警相繼確診，影響警力調派。

陳景峻、郭文東調查發現，基隆市警察局第一分局偵查隊小隊長汪俊麒在3月21日晚間勤中不假外出，邀約第二分局偵查隊長林學志與疑似流動陪侍女子到「銀河小吃店」深夜飲宴到22日凌晨3時，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽。

監委指出，汪俊麒、林學志2人3月勤務有多次異常狀況，所屬分局都未能確實掌握，顯見機關內部管理鬆散，單位主管未能落實管控所屬勤務，督察單位也沒發揮功能，基隆市警察局有督導不周的重大疏失。

監察院內政及族群委員會16日通過調查委員提案，糾正基隆市警察局，要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

調查報告也指出，汪俊麒、林學志2人飲宴後在3月25日確診，林學志不知染疫而在確診前1日出席基隆市警察局刑事人員表揚餐會，形成疫情傳播鏈，截至4月15日止，基隆市警局各單位合計25人確診，其中12人與林學志有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查報告表示，第一分局偵查隊當時受確診人員與居家隔離人員影響，而人力不足。請內政部警政署以本案為鑑，督促各警察機關持續規劃精進各項防疫作為，以降低群聚染疫風險與影響。

調查報告指出，基隆市警察局宜針對轄內類似「銀河小吃店」這類出入顧客複雜的小吃店，會商產業發展處共同研議宜否提列為「風紀誘因場所」或「特定場所」，加強查察防範風紀事件。（編輯：林興盟）1110816