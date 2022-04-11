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基隆2警小吃店染疫隱瞞足跡釀群聚遭調職 牽動9人異動

2022/4/11 22:22（4/11 22:41 更新）
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基隆市警察局2名員警到小吃店感染COVID-19，又在疫調時隱瞞足跡導致多名同仁染疫，遭警局調職。圖為基隆市警局中庭4日設PCR檢測站，各單位人員在警局外排隊依序篩檢。（中央社檔案照片）
基隆市警察局2名員警到小吃店感染COVID-19，又在疫調時隱瞞足跡導致多名同仁染疫，遭警局調職。圖為基隆市警局中庭4日設PCR檢測站，各單位人員在警局外排隊依序篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈如峰基隆11日電）基隆市警察局汪姓與林姓員警因到小吃店感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且又在疫調時隱瞞足跡，導致多名同仁染疫，市警察局今天調整2人職務，另有9人異動，13日交接。

基隆市警察局3月30日曾發布新聞稿表示，汪姓員警夜勤不假外出，偕同林姓員警至小吃店與女子飲宴，且確診後2人對疫調隱瞞不實，導致多名同仁染疫，形成防疫破口，已嚴重影響警譽。

基隆市警察局今晚發布新聞稿指出，第二分局林姓偵查隊長調派為刑警大隊科偵隊警務員，汪姓第一分局偵查隊小隊長調派第三分局警員。

另外，基於現階段推動治安工作需要、有效發揮整體治安功能，依各適任人選的品德操守、專業能力等，調整其他9人職務。

相關名單，分別為刑警大隊偵三隊隊長郭萬鈞調派第二分局偵查隊隊長，刑警大隊偵二隊隊長許振昌調派第二分局第一組組長，第四分局偵查隊副隊長林哲旭調派刑警大隊偵三隊隊長，第二分局第一組組長許耀彬調派刑警大隊偵二隊隊長。

訓練科警務員簡麗華調派後勤科股長，支援秘書科；民管中心警務員陳慶斌調派督察科調查員，第四分局中華路分駐所警務員兼所長凃瑞祥調派民管中心警務員。

第二分局信義所警務員兼所長徐紹文調派第四分局中華路分駐所警務員兼所長，督察科調查員林奕君調派第二分局信義所警務員兼所長。（編輯：戴光育）1110411

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