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基隆小吃店群聚追查感染源 司機女友最早現症狀

2022/3/29 18:54（3/29 21:47 更新）
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基隆市銀河小吃店發生COVID-19群聚感染，市府疫調後，高度懷疑案22731是最早在18日出現症狀。（指揮中心提供）
基隆市銀河小吃店發生COVID-19群聚感染，市府疫調後，高度懷疑案22731是最早在18日出現症狀。（指揮中心提供）
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市銀河小吃店發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，市府疫調後，高度懷疑案22731是最早在18日出現症狀，與她同住從事職業拖板車司機的男友（案22690）曾到小吃店消費，因而產生交叉感染。

居家隔離中的基隆市長林右昌今天下午透過視訊說明疫調最近進展，經調閱監視器畫面釐清時序，發現關鍵時間點在21日晚間到22日凌晨，這段時間共有4組客人入場。國立台灣海洋大學確診老師和友人是第1組到店內消費，時間在21日晚間9時至10時。

第2組則包括指標個案拖板車司機（案22690）與5名友人，從21日晚間9時到店內消費直到隔天凌晨2時，待在店內的時間與確診的海大老師有重疊。

第3組是21日晚間10時到11時，也是案23089；第4組是確診的基隆市警察局第1分局小隊長、第2分局偵查隊長和2名女性友人（案22595和案22597），消費時間從22日凌晨1時到3時。

林右昌指出，感染源不太可能是原本認定的指標個案（案22595）這組客人，因為這組客人是最晚到場，且只有跟第2組客人在時序上重疊，高度懷疑感染源是拖板車司機（案22690）和同住女友（案22731），且案22690也是二信中學確診學生（案22735）的父親。

林右昌說明，案22731其實是最早發病，她在18日就出現症狀，個案在汐止大同3C福德門市上班，已把資料回傳給衛生福利部疾病管制署，至於案22690則在22日發病，推測案22731、案22690和案22735可能是傳播鏈重要來源。

林右昌表示，案22690可能把病毒傳播給海大老師，也造成警局這組客人後續群聚感染，另也傳染給小吃店老闆娘，使得服務人員和其他客人染疫，而案22690就讀二信中學的兒子也受到感染，造成後續二信中學的群聚。（編輯：陳清芳）1110329

基隆市銀河小吃店發生COVID-19群聚感染，市府29日公布21日至22日凌晨小吃店消費人員時序表，並高度懷疑案22731是最早在18日出現症狀，與她同住從事職業拖板車司機的男友（案22690）曾到小吃店消費，因而產生交叉感染。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月29日
基隆市銀河小吃店發生COVID-19群聚感染，市府29日公布21日至22日凌晨小吃店消費人員時序表，並高度懷疑案22731是最早在18日出現症狀，與她同住從事職業拖板車司機的男友（案22690）曾到小吃店消費，因而產生交叉感染。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月29日
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