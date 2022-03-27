基隆染疫警曾不假外出飲酒 市警局將追究責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市警察局表示，汪姓及林姓員警染疫，經疫調足跡曾涉足銀河小吃店，雖這間小吃店非列管風紀誘因場所，但汪員不假外出飲酒，林員出勤紀錄有瑕疵，將待疫情告一段落後究責。

基隆市警局今天晚間發布新聞稿表示，第一、第二分局汪姓及林姓員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經疫調足跡曾涉足銀河小吃店，與吳姓、張姓2名女子餐敘，這間小吃店雖非列管風紀誘因場所，但經調查汪姓員警不假外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律。

對於汪姓及林姓員警確診，導致其他警察同仁也受傳染形成破口，警方深表遺憾與痛心，當務之急是維護全體警察同仁的健康，實施全面篩檢並妥適分配勤務，全力維護基隆治安及防疫工作。至於汪姓及林姓員警違紀及相關主管管理缺失，將於疫情告一段落後追究當事人及相關主管責任。（編輯：李錫璋）1110327