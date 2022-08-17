民眾黨團籲研擬反制中共封鎖策略 擴大能源儲備

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（中央社記者郭建伸台北17日電）兩岸局勢升溫，台灣民眾黨立法院黨團今天指出，中共對台軍演期間形同封鎖台灣海空域，一旦常態化，不僅影響航班、全球貨運，也衝擊台灣能源供應，呼籲政府應研擬反封鎖策略，並加大能源囤儲。

民眾黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如今天舉行記者會。邱臣遠表示，中共日前軍演時，台灣平均每日過境航班數腰斬，導致航線須臨時更改；一旦常態化，恐使航管及機師產生較大的空域引導壓力及出錯風險。

邱臣遠指出，如果遭到封鎖，台灣海峽海運航線忙碌，恐增加全球原物料及商品運輸成本，並導致晶片無法輸出，也會衝擊全球高科技產業。

邱臣遠也提到，台灣能源多數是進口，若台海遭中共完全封鎖，將面臨斷煤斷油斷氣的風險。

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邱臣遠要求，交通部民用航空局應有效管理台北飛航情報區內航空器運作，政府單位應思考如何反制封鎖，經濟部及中油公司也應檢討加大能源囤儲。

蔡壁如表示，中國對台灣經濟施壓，限制柑橘類、白帶魚、竹筴魚等農漁產品進入中國，恐怕會造成更進一步的農漁產品滯銷問題；政府應開闢美日歐及新南向市場，解決過度依賴單一市場問題，並儘速發展特色化與精緻化農產品。（編輯：郭無患）1110817