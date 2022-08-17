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中國禁柑橘類水果輸入 綠委挺柚農宣傳斗六文旦

2022/8/17 15:45
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（中央社記者王揚宇台北17日電）中國3日宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚等輸入。民進黨立委劉建國等人今天召開記者會相挺柚農，向各界推銷斗六文旦柚。

劉建國今天在立法院康園前廣場舉行「護國柚民，天柚台灣；斗六柚來了」記者會，農委會主委陳吉仲、立法院長游錫堃及民進黨立委吳琪銘、范雲、吳玉琴等人到場力挺。在劉建國的推銷下，現場賣出3000箱、共計1萬8000公斤的文旦，後續還有7000箱文旦，將提供企業認購。

陳吉仲說，台灣今年的柚子產量約7萬公噸，較往年減少一成，因此今年的價格一定要好；雖然無法銷到中國，但以往柚子外銷到中國的數量，一年大約4000公噸，占總產量的比例不多，今年比較擔心的是柚農來不及摘，送到消費者手上。

陳吉仲說，面對今年的特別狀況，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌要求，產地價格要和過去3、4年一樣，為了做到這件事，今年外銷至少要3000公噸，而目前已經出去400公噸，比去年同期多了20%，會繼續努力。

劉建國說，台灣柚子品質好，中共卻要對此進行政治操作，他會挺柚農到底，不能讓他們被中國欺負。

劉建國指出，中國禁止台灣的柑橘類水果輸入，陳吉仲馬上到雲林跟柑橘類農民開座談會，並表示有政府會做事，一定會替柚農宣傳。

游錫堃表示，當中國抵制台灣外銷的產品，大家更要相挺，讓中國知道用禁止銷售這一招沒有效，這樣中國以後就比較不會用這種骯髒步數。

游錫堃會後也在臉書發文表示，柚子入菜的方式很多元，許多甜品點心也都會選用柚子製作，但很遺憾的是，中國民眾吃不到台灣美味的柚子，因為中國又再次以「政治性」因素禁止進口台灣的柚子。

游錫堃指出，柚子是一年一收，這次也要請大家多多幫忙，購買雲林斗六柚，力挺辛勞的農民朋友們。（編輯：林興盟）1110817

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