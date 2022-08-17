拉抬選情 宜蘭綠營參選人騎鐵馬穿越台9線

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民進黨宜蘭縣黨部17日舉辦自行車縱騎活動，民進黨宜蘭縣縣長參選人江聰淵（前右）帶領各基層選舉參選人從頭城出發，沿省道台9線騎到南方澳，呼籲選民支持。（民進黨宜蘭縣黨部提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年8月17日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）民進黨宜蘭縣黨部為拉抬選情，今天舉辦自行車縱騎活動，黨部主委陳俊宇與縣長參選人江聰淵帶領各基層選舉參選人從頭城出發，沿省道台9線騎到南方澳，呼籲選民支持。

民進黨宜蘭縣黨部表示，這項名為「青年鬥相挺、穿越台9線」自行車縱騎宜蘭縣活動，由陳俊宇與江聰淵帶領各鄉鎮市45歲以下或第1次參選基層選舉的20多名青年人於上午從頭城出發，一路沿台9線騎自行車至南方澳，全程約41公里，並於終點站南方澳南天宮參拜金媽祖，祈求年底選舉順利；在騎乘過程中，也宣導與年底選舉同時舉辦的修憲複決公投，呼籲民眾支持18歲公民權修憲複決案，讓台灣民主創立新的里程碑。

陳俊宇接受聯訪時說，年底選戰進入倒數，縣黨部已進入備戰狀態，除基層座談會外，也組成青年輔選列車在各鄉鎮市社區、街頭宣講。

江聰淵表示，他的競選團隊會用具體縣政規畫，贏回宜蘭榮耀，取得縣民信任，為宜蘭更好未來向前邁進。（編輯：方沛清）1110817