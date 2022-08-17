侯友宜：不會簽署綠營承諾書 會與林佳龍辯論市政

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新北市長侯友宜（右）日前接受網路節目主持人黃光芹（左）訪問時表示，他一向告訴自己，把工作做好才可以看到明天；在乎是否在第3屆新北市長任內做好市政，自己要把握當下、好好做事；最後一哩路才展開衝刺，這才是把握當下的務實作法。（震傳媒提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市長侯友宜今天表示，不會簽署綠營民代所要求「做好做滿」承諾書，主要是現在仍為第3屆新北市長，把握當下才務實，競選時最後一哩路才衝刺，將來也會與林佳龍辯論市政。

震傳媒網路節目「新聞不芹菜」今天中午播出預錄的節目，由主持人黃光芹專訪新北市長侯友宜，主持人追問，為何不光明正大說要做滿4年，是否循著前高雄市長韓國瑜參選總統的模式參選下屆總統。

侯友宜說，一向告訴自己，如果把工作做好才可以看到明天，在乎是否在第3屆新北市長任內做好市政，自己要把握當下，好好做事；至於競選連任，最後才在最後一哩路衝刺，這才是把握當下務實的作法。

侯友宜說，民意調查只是參考，做好當前事情才最重要，新北市未來的規劃都已經規劃好，未來接任者都可以一棒接一棒。選舉最重要的是推出政見，檢視現任者是否做好承諾，以往當警察時，也從來不說自己下個職位在哪。

對於民進黨新北市長參選人林佳龍提出4大目標、20個願景，侯友宜認為，不要只說不做，用說的其實每個人都能講出自己的方式，更重要的是「做永遠比說重要」。選舉要把政見拿出來，接受選民檢驗，並給新北市民交代。

侯友宜表示，自己不會去批評林佳龍的競選方式，且新北幅員廣大、人口眾多、族群多元，還有各項市政問題，代表新北市長需要很認真打拚才有辦法做得好。他自己做好市政就是最好的辯論，林佳龍可以先把政見提好，然後2人再一起把很多問題攤出來辯論，供外界檢驗。（編輯：方沛清）1110817