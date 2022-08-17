林佳龍：產業升級吸引青年就業移居新故鄉

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北17日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，透過提升產業轉型，讓年輕人可就業，並以「成家基金」吸引青年移居新北，做好托老托育也敢生育，讓宜居的新北成為新故鄉。

林佳龍晚間分別前往三重勞工中心、土城區裕生廣場參加座談會。他推崇立法委員吳琪銘協助推動土城區的國道土城交流道增設匝道、台北捷運樹林萬大線二期工程等建設。

林佳龍接受聯訪時表示，37名市議員參選人一起帶動核心支持者來聽他演講，相信在「母雞帶小雞」下，可以團結戰力。尤其，他對新北市29區已走透透，對觀光、交通建設也致力淡江大橋、推動捷運汐東線，對比對手侯友宜對新北的瞭解，有過之無不及。

林佳龍說，在土城工業區與扶輪社成員座談時，大家推崇中央制訂的工業區立體化政策，由於五股垃圾山清光後，造成工廠遷移、人口外流減少新北總人口；因此，將會找土地提供產業發展以增加人口。尤其，台北港周邊有土地可安置被遷移的工廠，並輔導轉型升級，讓工業區立體化、讓工廠智慧化。

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林佳龍多次重申社會住宅政策，致詞時也推動「成家基金」理念，若當選將讓新北結婚入籍生活的年輕人，每戶可獲新台幣10萬元「成家基金」，以吸引年輕人進入新北，配合推動托育托老一條龍與假牙補助，讓年輕人可安心就業。

他以台語諺語「寵子不孝，寵豬舉灶」為例， 不可以讓侯友宜得票太高。國民黨已經有韓國瑜、朱立倫等中途選總統的前例，若侯友宜不願意簽署「做好做滿」承諾書，不斷的閃躲與心虛，那選民就把選票投給林佳龍，讓侯友宜落選。不然，現在支持侯友宜，將來卻拿石頭砸自己的腳，讓侯友宜落跑去選總統。（編輯：方沛清）1110817