林佳龍：以政績及候選人對比 將朝破百萬票勝選

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天表示，決戰百里侯，將朝衝破100萬選票目標努力。林佳龍說，政績會說話、透過候選人的對比、團結的民進黨對抗自私的國民黨，將贏得勝選。

林佳龍競總上午舉行新北選戰破百倒數記者會，邀請督導責任區的「戰區」立法委員、前立委與會，除立委余天因為女兒病況臨時缺席，立委林楚茵擔任台北市長參選人陳時中競選團隊發言人主持記者會無法出席，其餘都與會。

民進黨立委陳瑩表示，新北市8成原住民都支持藍營，卻不如鄰近的桃園市1個行政區就擁有1個區級原住民聚會所。

與會立委江永昌等人致詞都表示，經由林佳龍與市議員的座談後，感受到民眾自發性參加的熱情，顯示基層士氣大振，將串連資源以發揮能量，透過縱向聯繫發揮戰鬥力，每人拉1票，朝得票100萬票的最高目標努力不是問題。

立委沈發惠、吳琪銘等人也表示，選區年輕人的選票改變傳統的藍綠結構，加上對中央執政的肯定，與對淡江大橋、淡北道路、林口交流道匝道、土城交流道匝道等交通建設的有感，將影響選舉結果，要突破100萬票並不困難。

林佳龍致詞時表示，新北執行前瞻基礎建設停車場建設執行率只有56%，足以讓選民去檢驗現任者的施政績效，與挑戰者的政見與願景。

他說，對於挑戰不可能的任務，充滿信心贏得勝選的原因為，團結的民進黨對抗自私的國民黨；「侯市長就是個自私的人」，不斷的切割，國民黨的事不是他的事，兩岸的事也不是他的事，只看到爭功諉過不認錯。選戰將會變成團結大翻新的民進黨，對抗孤家寡人的侯友宜，勇敢自信將與世界同行。

林佳龍說，另外致勝關鍵為「政績會說話」，市長侯友宜拿不出政績，除中央支持的建設外，只有遷移五股垃圾山、新泰塭仔圳都市計畫開發區，但這兩項都只做半套。五股垃圾山並沒有真正清運，只是臨時交通用地、沒有變更都市計畫；新泰塭仔圳也沒有規劃成智慧城市、智慧工廠。

他表示，另一個會贏的原因是候選人的對比，大家提到新北市，第一時間都會想到17年前行政院長蘇貞昌在台北縣長任內打下的政績、2016年總統蔡英文當選後支持地方的前瞻基礎建設，「從周錫瑋（前台北縣長）、朱立倫（前新北市長）到侯友宜，有什麼重大建設我們可以馬上就想到的？」

林佳龍說，競選總部主任委員林錫耀原本今天要出席，因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無法與會，林錫耀稱讚他「實在很有鬥志」，反觀侯友宜卻曾稱自己「不懂政治也沒興趣」。

林佳龍指出，政治是眾人之事，可很高貴決定生活和未來，「怎麼會污名化、庸俗化政治？」他說，侯友宜不應坐享、收割台灣民主的果實，應該接受檢驗、激盪未來的願景，讓當選的人去採納好的意見，「選舉一定有輸有贏，但選民會是最後的贏家」。（編輯：李錫璋）1110818