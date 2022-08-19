賴副總統：未來台灣建築要能抗旱耐寒 兼顧節電舒適

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（中央社記者賴言曦台北19日電）副總統賴清德今天出席2022國家卓越建設獎頒獎典禮；他在致詞時表示，住宅淨零轉型議題也很重要，未來台灣建築要能因應氣候變遷，朝既抗旱又耐寒，兼顧節電、舒適等更有韌性的方向努力。

2022國家卓越建設獎今天舉辦頒獎典禮，今年國土建設特別貢獻獎得主為行政院農業委員會水土保持局長李鎮洋、高雄市長陳其邁、戴育澤建築師事務所主持建築師戴育澤；年度建築人物獎得主為清水建築工坊主持人廖明彬。賴副總統出席並擔任頒獎人。

賴副總統表示，國家卓越建設獎是國內現有建設將目的獎項中最重要的一個，得獎作品除了得具備安全、美觀、舒適外，還要整合自然景觀甚至歷史文化；另外要兼顧智慧創新、綠能等元素，因此得獎作品除了是得主本身的努力成果外，也代表了台灣建築的進步。

賴副總統說，先前他曾提到，希望業界與政府盡可能合作推動都市更新，解決台灣數百萬間老舊房屋的問題，除了可以改變都市景觀，也提供安全住宅及舒適居家生活給民眾，隨著政府陸續就都更法進行通盤修正及提供容積、租稅獎勵及補助措施，近3年來台灣都更戶數已來到3萬多戶，顯示台灣的都更進度有在進步。

賴副總統指出，但無論是都更或新建房屋，都要能因應氣候變遷問題；今年以來，歐洲面臨500年來最嚴重乾旱，韓國發生80多年來最大的水災，四川則面臨前所未有的乾旱以至於缺電，因此面對氣候變遷，「沒有一個國家是旁觀者」。

賴副總統表示，總統蔡英文去年4月間已宣示，2050淨零轉型是台灣的使命，與其他140多個國家及地區有相同目標，行政院今年3月份公布淨零轉型路徑，包含氣候法治、科技創新等2大基礎，推動產業轉型更有競爭力、能源轉型更安全，生活轉型更永續，社會轉型更有韌性等4項轉型。

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賴副總統說，政府也預計在2030年之前提出新台幣9000億的投資，帶動民間共同響應往淨零轉型目標走，而以往談到相關議題，不少討論會專注在製造業上，但住宅方面的議題也很重要，台灣的建築要能因應氣候變遷及更有韌性，朝既抗旱又耐寒，兼顧節電、舒適等更有韌性的方向努力。

賴副總統說，雖然這在海島型氣候的台灣並不容易，但大家仍要竭盡所能善用天然資源，降低人為負擔，這是各界要共同努力的事情。（編輯：蘇志宗）1110819