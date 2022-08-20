數位中介法爭議 鄭運鵬：尊重行政院決定

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（中央社記者葉臻桃園20日電）NCC提出數位中介服務法草案引起爭議。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，尊重行政院的決定，大家把意見表達出來，絕對不會去影響言論自由，但也要保障被網路霸凌的受害者。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出數位中介服務法草案，平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上也難以遵循，NCC宣布暫緩辦理原訂25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

鄭運鵬今天上午至八德區出席活動時接受媒體聯訪表示，中介法的產生，是因為過去幾年有很多國際的重大事件，包含韓國的N號房、台灣的深度偽造事件等。

鄭運鵬說，台灣不可能在網路世界上即時處理所有這樣的受害案件，所以有一套透過財團法人的機制，但是大家或平台業者可能有各種主張，對某些行政措施可能有所疑慮。

鄭運鵬也說，立法院的工作就是要折衷各方面的看法和不同的考量，如果大家對言論自由的疑慮比較大，「我尊重行政院的決定」，大家把意見都表達出來，絕對不會去影響大家的言論自由，但也要保障所有在網路上被霸凌的受害者，這一點也是政府必須要去做到的。

鄭運鵬表示，法案上如果大家有更高明、更有效、更有公平性的意見，相信行政院或立法院黨團都很願意採納大家的看法，讓這個法案更細緻、更貼心、更能及時照顧到受害者。（編輯：黃世雅）1110820