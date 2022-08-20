推特留言遭假冒與澤倫斯基對話 外交部：偽造截圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，官方推特4日發布譴責中國軍演推文後，留言區出現烏克蘭總統澤倫斯基的挺台留言；外交部澄清，此為偽造對話截圖，是假訊息。

外交部副發言人崔靜麟下午表示，外交部推特4日發布譴責中國軍演推文後，6日在留言區出現偽造對話串截圖，內容為與烏克蘭總統澤倫斯基同名的帳號，留言支持台灣（Taiwan，we're with you！），以及外交部回應反問其為何人（Who are you？）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

崔靜麟澄清，此偽造對話截圖立即遭網友質疑為P圖，並以相同技巧改製此P圖證明並非真實，外交部也已留言說明其為假訊息。

崔靜麟強調，近日若干外國媒體在未了解上述P圖為假訊息情況下，報導外交部不認識澤倫斯基。外交部澄清說明，上述雙方對話事實上從未發生，該對話串純粹是由P圖假造並截圖流傳，呼籲停止假訊息散播，以避免產生不必要的猜測及誤會。（編輯：林克倫）1110820