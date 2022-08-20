首任立陶宛駐台代表出爐 外交部盼推實質合作

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（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，誠摯歡迎立陶宛總理顧問盧百利將出任首任駐台代表，台立是共享自由民主的堅實夥伴，樂見立國駐台機構即將開始運作，加速推進雙邊在經貿、農業、醫衛、教育、科技等各領域實質合作。

外交部副發言人崔靜麟晚間表示，立陶宛經濟及創新部17日發布新聞稿宣布，該國總理顧問盧百利（Paulius Lukauskas）將出任首任駐台代表，外交部對此表示誠摯歡迎。

崔靜麟提到，立國經創部指出，駐台代表處預計於9月間開始運作，將著重發展立陶宛在東南亞地區的經濟關係，並加速推動與台灣各項交流合作。

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崔靜麟說明，台灣去年11月18日在立陶宛首府維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊各領域的實質合作關係不斷深化拓展；立陶宛政府也全力籌備在台灣設處事宜，立國經創部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）6月率團訪台時，盧百利便陪同來訪，對雙邊各項交流及在台開館作業進展均有第一手深入了解及掌握。

崔靜麟指出，期待與盧百利密切合作，並將提供駐台人員簽證及各項行政協助。另外，針對立陶宛駐台代表處的開館時間。崔靜麟回應中央社記者，宜由立方宣布。（編輯：林興盟）1110820