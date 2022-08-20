游錫堃：台語漢詩反映真實歷史 展現真台灣精神

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（中央社記者賴于榛台北20日電）立法院長游錫堃今天出席新北市灘音吟社舉辦的第5屆全國台語漢詩詞吟唱比賽。他致詞時說，台語漢詩反映真實歷史，展現真台灣精神；灘音吟社對推動台語漢詩文化傳承及豐富台灣文學，貢獻匪淺。

游錫堃表示，今天有部會人員出席，足見灘音吟社與漢詩界多年來的努力成果沒有白費，灘音吟社從無到有、從有到好，吸引無數愛好者不分年齡投入漢詩吟唱，對推動台語漢詩文化傳承及豐富台灣文學貢獻匪淺。

游錫堃舉哲學家亞里斯多德曾說「詩比歷史真實」為例指出，歷史容易被後人所改寫加工，詩則常比歷史還真，了解台灣詩，便可體會前輩當時是如何奮鬥，創造更好的生活。

他表示，台灣在日治時期的漢詩詩社約有300多間，後因早年禁說方言政策導致母語萎縮，甚至連大學中文系也幾乎無人吟唱漢詩；慶幸有灘音吟社，讓台語漢詩重新喚起世人記憶。

游錫堃說，烏克蘭人在俄烏戰爭的奮勇抗敵精神，以及烏克蘭總統澤倫斯基拒絕撤離，全國上下力抗俄國，一週後就得到全世界的援助和相挺；日本當年依照馬關條約來台接收，台灣人在沒有政府和軍隊武器的情況下，足足抵抗了20多天，台灣人比烏克蘭更勇猛。

他表示，歷史課沒有教台灣先賢的防衛意志，如果能讓現在的台灣青年感受那樣的精神，便足以嚇阻想入侵台灣的敵人，「台灣精神就是護台良方」。

游錫堃在現場吟唱台灣被日本接收後，當時奮起保台的抗日英雄許夢青所作的七言絕句「感舊」，以及自作展現台灣充滿血淚民主歷程的詩「回首台灣民主路」。（編輯：林克倫）1110820