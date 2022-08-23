游錫堃稱殺警嫌應死刑 陳時中：支持法官判決

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台南市2名警員昨天遇襲殉職，立法院長游錫堃呼籲判嫌犯死刑，民進黨台北市長參選人陳時中今天說，應處以最嚴厲的處分，台灣還沒廢除死刑，尊重、支持法官的判決。

陳時中今天上午參觀兒福聯盟30週年展覽「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」後接受媒體聯訪，對於台南2名警員殉職表示，發生這樣的事情讓人非常震驚也非常憤怒。

陳時中說，凶嫌林信吾已落網，顯現警政效率並建立民眾對治安的信心，但包含這起案件在內，未來若有類似的案件，他支持法官給予最嚴厲的處分，讓人心生警惕、以儆效尤。

陳時中表示，若他當選將增加警察人力，而裝備上內政部已有很好安排，若能更精進就會更精進。

媒體追問，怎麼看游錫堃說應判處死刑。陳時中回應，台灣還沒廢除死刑，所以當然尊重、支持法官的判決。

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此外，陳時中競選總部昨天公布由黑柴「沿八」擔任發言人，有意參選的台北市副市長黃珊珊則說，不會把自己的寵物博美「小俠」當成選舉工具。

陳時中今天表示，愛狗的心大家都一樣，不要為了選舉刻意講什麼。大家都會做一些哏，「沿八」是哏，黃珊珊常常在臉書PO跟愛狗的合照也是哏，大家都沒有錯，如同台北市長柯文哲曾說，文明的城市會對寵物友善，大家都是想表達這個意思，呼籲、提醒市民愛護動物。（編輯：張銘坤）1110823