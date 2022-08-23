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傳夏立言劉結一將會面 林佳龍指侯友宜立場無從迴避

2022/8/23 13:00（8/23 13:51 更新）
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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）23日接受媒體聯訪時表示，針對新北選舉這一役，他被指定守備在一壘位置，不能讓對手得分。中央社記者王鴻國攝 111年8月23日
民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）23日接受媒體聯訪時表示，針對新北選舉這一役，他被指定守備在一壘位置，不能讓對手得分。中央社記者王鴻國攝 111年8月23日
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（中央社記者王鴻國新北23日電）外傳國民黨副主席夏立言將和大陸國台辦主任劉結一會面引發關注，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，新北市長侯友宜對此立場，無從迴避；侯友宜表示，期待會面過程公開透明。

林佳龍今天參加「台派社團支持林佳龍參選新北市長大會」記者會，這次台灣選舉全世界都在看，中共文攻武嚇，夏立言將跟劉結一會談，這給世界一個訊號「好像兩岸在談了」。

他表示，侯友宜被問到這個問題都是含糊其辭，只說有建議了「值得商榷」，這就像官員問應說要研究研究，如同「紙上畫畫、牆上掛掛」，新北市長身為台灣分量最重的縣市首長，立場、態度與發言舉足輕重，無從迴避的，應檢驗侯友宜對台灣發展的主張是什麼？

林佳龍說，台灣目前民主時代，仍有很多派系、黑金與威權，希望透過選舉大掃除，把不好的地方掃掉，並讓種下的民主種子，一代接一代，能開花結果。

他表示，針對新北這一役，台灣隊的隊長，也就是總統、黨主席蔡英文，指定他守備在一壘位置，不能讓他得分，否則就可能跑到2、3壘到本壘得分。2022到2024，其實這就是一件事情，對方都在迴避閃躲，「他都說好好做事，我也會好好檢視」。

林佳龍接受媒體聯訪時被問到是否擔任一壘手，就是要把侯友宜困在新北，林佳龍表示，選市長，就要留在這個城市，向市民爭取支持，他的參選不是要牽制任何人，而是要做到新北大翻新。

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對於夏立言訪中一事，林要侯表態，被市府回應指操作意識形態，林佳龍說，這是大是大非的問題，怎麼會是意識形態，不要貶抑政治，政治就是眾人之事，政治決定台灣未來，希望侯友宜不要再逃避，「我們會好好檢視侯友宜在每一個重大事件的立場」。

侯友宜在參加市政行程時接受媒體聯訪表，針對夏立言將跟劉結一會面問題，他表示「在會面的過程當中，我期待的是能夠公開透明，讓國人能夠了解」。（編輯：張銘坤）1110823

新北市長侯友宜（左2）23日出席市政行程時接受媒體聯訪表示，國民黨副主席夏立言和大陸國台辦主任劉結一的會面問題，他期待過程能夠公開透明。中央社記者王鴻國攝 111年8月23日
新北市長侯友宜（左2）23日出席市政行程時接受媒體聯訪表示，國民黨副主席夏立言和大陸國台辦主任劉結一的會面問題，他期待過程能夠公開透明。中央社記者王鴻國攝 111年8月23日
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