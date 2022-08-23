女子控25年前遭狼師性侵 范雲盼追訴期從成年起算

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（中央社記者王揚宇台北23日電）台中某女子指控25年前遭導師性侵，有如房思琪案翻版。民進黨立委范雲今天說，盡管受害者出面指控，但追訴期已過，無法給加害人懲罰，應修法將未成年性侵被害人追訴期自成年起算。

一名女子控訴25年前就讀國二資優班遭導師性侵。被害人父親得知真相痛心疾首，這名狼師還打電話給他希望事情不要鬧開，台中教育局已籌組調查小組嚴查並訪談相關人員，若屬實將依法嚴辦。

范雲今天在臉書發文表示，日前人本教育基金會陪同受害人，舉發就讀國中時被導師長期性侵，這幾天陸續有其他受害人站出來發聲；然而遺憾的是，25年後的今天，有當年的學生出來指控，卻因追訴期已過，難以給予加害人應有的懲罰，這些新聞暴露出現行制度極大的缺失。

范雲表示，當狼師案不斷連環爆，制度一定要改，她與人本基金會召開幾次記者會，提出相關主張，包括考量現行的刑法追訴期只有20年，根本就是放任狼師能逍遙法外，因此應修正刑法，將未成年性侵被害人追訴期自成年起算。

范雲指出，目前刑法權勢性交罪不承認違反被害人意願，她已提案修正，對於未滿14歲者性交，更必須加重其刑。

關於教育體系部分，范雲說，性別事件在性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都可以提出申復，但進到教評會審議行為人是否解聘、不續聘、停聘時，當事人只剩教師本人，只有教師可以提出教評會委員迴避申請、對教評會決議不服提出救濟，讓受害學生無法伸張正義。

范雲說，教評會應納入學生主體，還給學生當事人地位以及救濟權利；此外，對於學生性侵案，教育主管機關應主動擴大調查。

此外，民進黨立委何志偉考量因幼年遭性侵孩童知悉性侵情事時，往往已過法律追訴期，這對人民伸張自身公平正義產生重大不利影響，因此在去年11月提出刑法第80條條文修正草案。

現行刑法第80條第一項第一款規定，追訴權，因下列期間內未起訴而消滅；犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，30年。但發生死亡結果者，不在此限。

何志偉的修法版本，則是將後段改為「但發生死亡結果者，或犯刑法第16章（妨害性自主罪）者，不在此限」的文字。（編輯：林興盟）1110823