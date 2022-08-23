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竹北選戰 鄭朝方引領新方向戰林為洲城市管理員

2022/8/23 17:33（8/23 17:41 更新）
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民進黨竹北市長參選人鄭朝方競選主視覺23日亮相，他表示，整體視覺展現以「勤跑基層為民服務」、「突破僵化力圖效率」、「年輕清新改變竹北」等意象傳達，並以5種顏色代表施政政見。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月23日
民進黨竹北市長參選人鄭朝方競選主視覺23日亮相，他表示，整體視覺展現以「勤跑基層為民服務」、「突破僵化力圖效率」、「年輕清新改變竹北」等意象傳達，並以5種顏色代表施政政見。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，今天公布競選主視覺，以「金銀紫紅綠」5色呈現，將引領竹北新方向；國民黨參選人林為洲則藍底搭配白字，提出「城市管理員」。

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方公布競選主視覺，他向中央社記者表示，整體視覺展現，以「勤跑基層為民服務」「突破僵化力圖效率」「年輕清新改變竹北」等意象傳達，而也以5種顏色代表施政政見。

鄭朝方說，在施政政見「五力政策」主軸，以金色代表「建設力」、銀色「科技力」、紫色「教育力」、紅色「文化力」與綠色「永續力」，串聯政策和視覺設計。

鄭朝方表示，美學跟政治都是他持續的實踐樣態，美學更是公共建設的最後解答，盼透過新的政治思維，帶給竹北在最快速的時間裡，更美好、更實際的「超進化」。

林為洲競選團隊提供新聞資料表示，在第一波競選看板主視覺，已於竹北街區亮相，主要以藍色為底，搭配白色字體為「城市管理員」，將以議會、國會經驗，讓竹北成為宜居城市。

林為洲說，在竹北市約有200座公園、160公里人行道、500條道路，以及2萬餘格停車位，皆是在縣政府完成建設後，皆交由市公所管理，因此，「城市管理員」是最基本，也是最重要的工作。

林為洲表示，未來，將透過更多元管道聆聽在地民眾聲音，提出最適切政策並展現行動力，盼打造全新的竹北新藍圖，讓竹北成為更友善、更有溫度的城市。（編輯：方沛清）1110823

國民黨竹北市長參選人林為洲競選團隊表示，第一波競選看板主視覺已於竹北街區亮相，主要以藍色為底，搭配白色字體為「城市管理員」，將以議會、國會經驗，讓竹北成為宜居城市。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月23日
國民黨竹北市長參選人林為洲競選團隊表示，第一波競選看板主視覺已於竹北街區亮相，主要以藍色為底，搭配白色字體為「城市管理員」，將以議會、國會經驗，讓竹北成為宜居城市。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月23日
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