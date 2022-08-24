制定日版台灣關係法？古屋圭司：要仔細考量

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北24日電）立法院長游錫堃今天接見日華議員懇談會長古屋圭司等人。對於台日有國會議員希望制定日本版的台灣關係法，古屋圭司受訪表示，這要仔細考量，怎樣的做法能夠維持兩國關係及利益。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22日訪台，今天赴立法院拜會游錫堃。

游錫堃與古屋圭司公開致詞完畢後，旋即轉為閉門會議。會後游錫堃與古屋圭司接受媒體聯訪。

有媒體問到，美國有台灣關係法處理對台事務，但日本沒有相關法律，導致台灣與日本官方交流較為受限，而有台灣跟日本的國會議員希望日本國會立一部日本版的台灣關係法，強化台日交流。

古屋圭司說，台日之間沒有正式的外交關係，但日華懇在其中扮演重要角色；雖然台灣政要到日本訪問該如何接待等，日本沒有相關的規範，但事實上，台灣許多政要可以到日本訪問，彼此之間有一個默契。

古屋圭司指出，對於媒體所問的問題，必須要仔細考量，怎樣來應對、怎樣的做法，對兩國的將來能夠維持一個穩定的關係，而且對兩國的利益是有所幫助的，要從這幾個面向來考慮。

古屋圭司也提到，有關於安全保障的和平安全法案，日本國會的朝野政黨對這個問題，有非常激烈的攻防，5年前已經有這樣的草案，到現在沒有通過，要怎麼來落實，未來有許多要進行協商的部分。

媒體詢問游錫堃，會中有沒有談到福島5縣農產品議題，以及日方有無提出交涉或意見交換；游錫堃表示，關於食品的部分要尊重行政院的決定。（編輯：翟思嘉）1110824