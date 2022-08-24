林佳龍自稱棒球一壘手 指侯友宜像打躲避球

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍自稱是棒球隊一壘手，要阻對手上壘得分，但新北市長侯友宜卻像打躲避球，希望兩人直球對決。他有信心勝選，做好做滿，盼對手也能公開做出承諾。

林佳龍今天出席「台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展 暨同期展會聯合開幕典禮」時接受媒體聯訪，林佳龍說，過去他擔任台中市長、交通部長等職務，以及現在無任所大使身分，一向都十分關心產業發展、推動智慧製造，特別是數位、淨零轉型。

他表示，新北是全國製造業的大本營，不論低碳轉型或進行跨域創新整合，除了掌握數位加值之外，智慧自動化更是關鍵基礎，未來他擔任新北市長，也會大力推動智慧自動化內涵在內的工業區立體化與循環經濟，並做好交通規劃、串連新北具優勢的電光機整合。

由於林佳龍昨天稱台灣隊長、總統蔡英文指定他當「一壘手」，媒體詢及是要林佳龍不讓侯友宜上壘得分的問題說明，林佳龍表示，這是以棒球隊做比喻，民進黨是一個團隊，有團隊精神，各自扮演好攻守的位置，在不同的戰鬥位置會守好、攻好。

他表示，反倒是他的對手侯友宜一直不願意直球對決，像是打躲避球一樣，閃避很多問題。

他說，選舉就是要檢驗政黨及參選人的政見及政績，大家都很關心侯友宜參選市長會不會半途落跑，應做出明確承諾，畢竟市長與總統選舉僅差1年，這是與市民簽訂的契約。他有信心勝選，也會做好做滿，也希望對手能公開對選民做出承諾。

林佳龍表示，國民黨執政17年期間，新北市在6都及世界競爭中相對落後，期待未來市長有更大格局及國際觀，能夠能讓新北市真正升格又升級。期待將士用命，能夠勝選，透過新北市實質的新國土規畫，帶動區域聯合發展。（編輯：李錫璋）1110824