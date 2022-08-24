鄭運鵬：蔡總統8/27訪桃園 為團隊打氣

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（中央社記者葉臻桃園24日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，總統蔡英文將在27日到桃園，協助南區後援會成立，也替團隊成員打氣；針對前立委鄭寶清可能參選，他表示，關鍵時刻相信大家都有智慧。

鄭運鵬今天拜會楊梅區農會時，接受媒體聯訪表示，選戰倒數不到100天，整個黨部包含蔡總統都有協助計畫，蔡總統也將在8月27日晚上到楊梅，協助桃園南區後援會的成立，也幫所有團隊成員打氣。

鄭運鵬也說，相信中央對於桃園的支持，市民都很有感，再加上桃園市長鄭文燦任內成績亮眼，蔡總統來到桃園會很有故事可以和大家請託，「讓鄭市長可以繼續服務桃園」。

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媒體詢問，鄭寶清是否可能會宣布脫黨參選？蔡總統到桃園與綠營團結是否有關？鄭運鵬表示，「選舉的變化不是操之在我或民進黨」，不去臆測，但是覺得政黨政治在台灣很成熟，一向不會去懷疑支持者、前輩等有任何不團結的可能性。

鄭運鵬說，在關鍵時刻相信大家都有智慧，「我們的目標就是投票那天贏得勝選」，中間的過程會盡力，相信蔡總統也非常重視桃園，桃園的勝選對民進黨來說意義重大。（編輯：李錫璋）1110824