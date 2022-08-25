為代理教師權益請命 民眾黨團促改善薪資聘期

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（中央社記者郭建伸台北25日電）代理教師人數逐年攀升，台灣民眾黨立法院黨團今天替代理教師權益請命，表示政府不應虧待代理教師，相關部會應該正視代理教師人數持續增加，改善薪資與聘期、立法規範代理教師比例，並保障學生受教權。

民眾黨團總召邱臣遠今天偕宜蘭縣長參選人陳琬惠及議員參選人，舉行「代理教師如同教育臨時工，權益數十年未獲保障」記者會。

邱臣遠表示，根據教育部統計，99學年度國中小代理教師佔比7.3%，到110學年增加到17%，平均每6位老師就有1位代理教師，這代表幾乎全台灣的學童都有機會遇到代理教師，甚至可能每學期就要換一人，影響教學延續性。

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邱臣遠表示，全台只有台北市、嘉義市、金門縣保障一年完整任期，另有19縣市只給10個月聘期，許多代理教師得在7、8月無薪酬交接行政職。此外，代理教師依法不得兼職，無薪酬時又無法領取失業補助，工作權嚴重受損，政府未善待代理老師，要求教育部必須即刻改善。

邱臣遠呼籲政府積極監督地方政府保障代理教師工作權，鬆綁代理教師兼職禁令，跨部會研商少子化對教育的衝擊。（編輯：翟思嘉）1110825